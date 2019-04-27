Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском 14:02
На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Обновлено в 19:32
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд
Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено в 20:00
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы
Для певицы Светланы Лободы история "Голоса", скорее всего, окончена. Об этом написала в Instagram продюсер артистки Нателла Крапивина.
Обновлено в 08:04
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Культура
Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу
Обновлено в 12:28
Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Обновлено в 17:01
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.
Обновлено в 21:53
Здоровье
Девочке-бабочке требуется дорогое лечение
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года
Автомобильная компания Opel до конца нынешнего года вернется на российский рынок.
Обновлено в 08:19
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14