Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском 14:02

На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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МВД Франции насчитало менее 24 тысяч участников субботних акций «Желтых жилетов»

Эхо Москвы19:03

Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»

Русская Планетавчера в 07:12

«Желтые жилеты» обещали массово вернуться 1 мая

Российская газета14:36

«Желтые жилеты» собрали менее 30 тыс. человек на субботние марши. Но будут их продолжать

ТАСС17:15

Около 23 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

Говорит Москва13:56

«Желтые жилеты» и профсоюзы ответили Макрону новыми акциями протеста

Солидарность10:25

Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции

REGNUM17:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Религия

Путин и Медведев приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин по многолетней традиции посетил пасхальное богослужение в ночь на 28 апреля.
Обновлено в 17:38
Гаджеты

Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone

Нельзя сказать, что игру Days Gone про байкеров и зомби в открытом мире от Sony Bend Studios ждали.
Обновлено в 17:03
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Политика

Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга

Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Единоборства

Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 15:10
Спорт

Дисквалифицированный легкоатлет намерен защищать свои медали с оружием

Обновлено в 17:12
Космос

В космосе зафиксирован взрыв в десятки мегатонн тротила

Обновлено 25 апреля в 09:13
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

В ЕС сожалеют о решении США по Договору о торговле оружием

Европейский союз сожалеет о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 14:53
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Кино

Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката

«Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.
Обновлено в 12:27
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Космос

Техногенное воздействие человека на планету Земля определяли студенты ДГТУ

Мероприятие состоялось в рамках 40-й научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и студентов ДГТУ «Неделя науки – 2019».
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
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