Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском вчера в 14:02

На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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МВД Франции насчитало менее 24 тысяч участников субботних акций «Желтых жилетов»

Эхо Москвывчера в 19:03

Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»

Русская Планета26 апреля в 07:12

«Желтые жилеты» обещали массово вернуться 1 мая

Российская газетавчера в 14:36

«Желтые жилеты» собрали менее 30 тыс. человек на субботние марши. Но будут их продолжать

ТАССвчера в 17:15

Около 23 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

Говорит Москвавчера в 13:56

«Желтые жилеты» и профсоюзы ответили Макрону новыми акциями протеста

Солидарностьвчера в 10:25

Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции

REGNUMвчера в 17:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено 26 апреля в 19:17
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:09
Наука

Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

Роспотребнадзор напомнил россиянам, планирующим поездки в Нигерию, об опасности лихорадки Ласса, вспышка которой зафиксирована в этой стране.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев

Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Депутат Рады нашел причину для возможного нападения России на Украину

Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Под Калининградом появился комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес

Остаться ни с чем и жить на улице: страдания родственников Линдси Лохан, Мадонны и других звезд

Мама Линдси Лохан испытывает нужду, а брат Мадонны стал бомжом.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы

Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

«Хороший парень и чемпион в душе»: екатеринбуржец сделал предложение девушке на ледовом шоу Авербуха

Ледовое шоу Ильи Авербуха, которое прошло вчера, 28 апреля, в КРК «Уралец», закончилось предложением руки и сердца.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов

Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»

Лоза отметил, что у Абрамовой "средние музыкальные способности", а ее родители сами виноваты в случившейся ситуации, потому что не стали размышлять к чему приведет победа их дочери.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Обновлено вчера в 17:21
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Театры

Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге

В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Ректор ВШЭ осудил сбор подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов раскритиковал петицию студентов о сносе памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.
Обновлено вчера в 15:13
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