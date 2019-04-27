Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском 14:02
На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Культура
На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Политика
Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Происшествия
На трассе в Подмосковье загорелся пассажирский автобус
В подмосковном Домодедово на трассе загорелся пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) «Метеор».
Обновлено в 09:39
Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Экономика
Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет - Набиуллина
Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах
Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил граждан об аферистах, которые могут прикрываться его именем.
Обновлено в 12:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Космос
На космической станции «Тяньгун» можно будет вести сразу сотни экспериментов
В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.
Обновлено 25 апреля в 10:50
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь
Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Авто
Почему аккуратная езда часто приводит к поломке подвески?
Стойка вышла из строя Фото: static.baza.farpost.ru Например, владелец "Логана" жалуется, что стойка пришла в негодность после 30 тысяч км пробега.
Обновлено в 08:49