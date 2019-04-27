Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском 14:02

На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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«Желтые жилеты» собрали менее 30 тыс. человек на субботние марши. Но будут их продолжать

ТАСС17:15

Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции

REGNUM17:38

Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

РИА Новости13:25

МВД Франции насчитало менее 24 тысяч участников субботних акций «Желтых жилетов»

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Около 23 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

Говорит Москва13:56

«Желтые жилеты» и профсоюзы ответили Макрону новыми акциями протеста

Солидарность10:25

Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»

Русская Планетавчера в 07:12
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:48, Ашберн
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

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Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
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На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец

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«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Политика

Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Обновлено в 02:27
Происшествия

На трассе в Подмосковье загорелся пассажирский автобус

В подмосковном Домодедово на трассе загорелся пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) «Метеор».
Обновлено в 09:39
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Экономика

Риски замедления мировой экономики есть, но рецессии не будет - Набиуллина

Риски замедления глобального экономического роста существуют, но рецессии в близкой перспективе не будет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Наука

Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах

Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил граждан об аферистах, которые могут прикрываться его именем.
Обновлено в 12:57
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Космос

На космической станции «Тяньгун» можно будет вести сразу сотни экспериментов

В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.
Обновлено 25 апреля в 10:50
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
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«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов

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Сам резидент Comedy Club не стал делать пиар из личной жизни и комментировать слухи.
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Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
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Авто

Почему аккуратная езда часто приводит к поломке подвески?

Стойка вышла из строя Фото: static.baza.farpost.ru Например, владелец "Логана" жалуется, что стойка пришла в негодность после 30 тысяч км пробега.
Обновлено в 08:49
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