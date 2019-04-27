Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском вчера в 14:02
На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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МВД Франции насчитало менее 24 тысяч участников субботних акций «Желтых жилетов»
Эхо Москвывчера в 19:03
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