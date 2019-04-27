Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»RT на русском вчера в 14:02

На улицах французских городов состоялась 24-я акция «жёлтых жилетов». Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

РИА Новостивчера в 13:25

Протест «желтых жилетов» поддержали более 23 тыс. жителей Франции

REGNUMвчера в 17:38

«Желтые жилеты» обещали массово вернуться 1 мая

Российская газетавчера в 14:36

МВД Франции насчитало менее 24 тысяч участников субботних акций «Желтых жилетов»

Эхо Москвывчера в 19:03

«Желтые жилеты» собрали менее 30 тыс. человек на субботние марши. Но будут их продолжать

ТАССвчера в 17:15

«Желтые жилеты» и профсоюзы ответили Макрону новыми акциями протеста

Солидарностьвчера в 10:25

Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»

Русская Планета26 апреля в 07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Обновлено в 00:41
Музыка

Спасенная песней Началовой дочь Алсу выиграла «Голос»

Микелла вполне заслуженно получила призы: статуэтку и сертификат номиналом 1 млн рублей на запись своей первой песни.
Обновлено вчера в 02:31
Авто

Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Религия

Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей

Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.
Обновлено вчера в 15:00
Религия

Тысячи православных встретили Пасху крестным ходом в Нью-Йорке

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

Французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 02:57
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Хоккей

Бобровский провел восхитительный матч с «Бостоном»

Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский помог своему «Коламбусу» одержать победу на «Бостоном» в овертайме (3:2). Голкипер провел великолепный матч и отразил 29 бросков из 31.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ

США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.
Обновлено в 03:17
Политика

Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
Обновлено в 04:00
Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Льготные автокредиты подходят к концу

Кстати, наиболее востребованной у льготных заемщиков оказалась программа "Семейный автомобиль" - на нее, по данным Минпромторга, приходится около 60% автокредитов со скидкой от государства.
Обновлено 26 апреля в 09:17
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы

Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка

Обновлено вчера в 14:40
Гаджеты

Складной смартфон Moto RAZR 2019 позирует на официальных изображениях

Слухи о складном смартфоне Moto RAZR 2019 приобрели более реальную форму в виде официальных изображений.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Религия

28 апреля православные отмечают Светлое Христово Воскресенье

Обновлено вчера в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное