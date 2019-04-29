Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкцийГазета.Ru 20:06
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия". Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани. По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной.
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Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне
Московский Комсомолец20:05
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
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В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
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Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
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Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
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Политолог Владимир Корнилов в колонке для РИА "Новости" отметил, что планы США по дестабилизации ситуации в России в последнее время звучат совершенно открыто.
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Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
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В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Итоги «Голоса» считала петербургская компания
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Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв
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Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
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Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03