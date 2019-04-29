Во Франции выступили против антироссийских санкцийГазета.Ru 20:06

Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия". Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани. По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной.

Во Франции выступили против антироссийских санкций

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