Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА БалахничёваЧемпионат вчера в 10:40
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
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Балахничев: «Мне никто ничего не сообщал об ордере на арест. Опять придется тратить деньги»
Sport24.ruвчера в 10:50
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