Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА БалахничеваСоветский спорт 10:27

Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Также сообщается, что выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

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Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

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