Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА БалахничеваРИА Новости 10:19

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс. Также выдан ордер на арест экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова.
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Балахничёв Валентин Васильевич
Тренер
Советский и российский спортивный функционер, тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
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