Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА БалахничеваНева Спорт вчера в 11:06

Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Также, по сообщению ATF, власти предоставили ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

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