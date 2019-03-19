Спорт

Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА БалахничеваНева Спорт вчера в 11:06

Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Также, по сообщению ATF, власти предоставили ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
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Балахничев: «Мне никто ничего не сообщал об ордере на арест. Опять придется тратить деньги»

Sport24.ruвчера в 10:50

Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

Советский спортвчера в 10:27

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Балахничева объявляют в розыск. За что?

Спорт-Экспрессвчера в 15:50

Источник: Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании экс-главы ВФЛА Балахничева

ТАССвчера в 10:46

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Sports.ruвчера в 10:27
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Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

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Обновлено вчера в 11:09
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Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

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Хабаровчан приглашают на тротуарные встречи и днем, чтобы, например, рассмотреть Солнце.
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Хоккей

Радулов набрал три очка и принес победу «Далласу» над «Флоридой»

В матче "Даллас Старз" против " Флориды Пантерз" главным героем стал российский нападающий Александр Радулов, принесший своему клубу победу со счетом 4:2. Легионер из России стал автором трех набранных очков, сначала выступив в роли ассистента Джейми Бенну, а после оформив дубль, который и принес победу "звездам" над "пантерами".
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Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.
Обновлено в 00:44
Футбол

Кокорин по случаю дня рождения встретился в СИЗО с женой

19 марта нападающему «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Футболист отметил свой день рождения в СИЗО.
Обновлено вчера в 13:55
Космос

На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды

Обновлено в 01:23
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Музыка

Умер работавший с Оззи Осборном гитарист

Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.
Обновлено в 00:37
Кино

Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019

Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес

Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева

Обновлено вчера в 07:50
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено в 01:05
Политика

Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.
Обновлено в 00:52
Экономика

В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии

Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 года, индексация социальной пенсии каждый год проводится с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста за минувший год.
Обновлено вчера в 04:58
Здоровье

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Экономика

Объем «свободных денег» россиян возобновил рост

Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

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Обновлено вчера в 04:05
Общество

День весеннего равноденствия отмечается сегодня

Сегодня, 20 марта, в восьмом часу вечера официально начнется день весеннего равноденствия – ночь и день сравняются по длительности.
Обновлено в 01:28
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Японии

Остается менее суток до старта главного турнира сезона. В Сайтаме в ближайшие дни назовут чемпионов мира по фигурному катанию.
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Политика

В США заявили, что санкции против России стали неуправляемыми

На прошлой неделе США, Канада и ЕС ввели очередные санкции против России, в качестве повода они использовали инцидент в Керченском проливе.
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Политика

ЦИК Казахстана внесет в парламент документ о прекращении полномочий Токаева

В пресс-службе ЦИК Казахстана заявили, что собираются внести в парламент республики постановление о прекращении полномочий сенатора Касым-Жомарта Токаева, так как 20 марта он станет президентом.
Обновлено в 01:25
Политика

Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
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В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны

15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.
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Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
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Балахничёв Валентин Васильевич
Тренер
Советский и российский спортивный функционер, тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
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