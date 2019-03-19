Спорт
Во Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА БалахничеваНева Спорт вчера в 11:06
Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева – бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Также, по сообщению ATF, власти предоставили ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
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Балахничев: «Мне никто ничего не сообщал об ордере на арест. Опять придется тратить деньги»
Sport24.ruвчера в 10:50
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