Происшествия
Во Франции в ходе протестов задержаны около 1 тысячи человек
Во Франции в ходе протестов задержаны около 1 тысячи человекBFM.ru11:15
В субботу во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции полиция задержала около 1 тысячи участников манифестаций.
BFM.ru11:15
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95 человек отреагировали
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46
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