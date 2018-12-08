Происшествия

Во Франции в ходе протестов задержаны около 1 тысячи человек
BFM.ru
11:15

В субботу во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции полиция задержала около 1 тысячи участников манифестаций.
BFM.ru11:15
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46

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