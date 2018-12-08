Происшествия

В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек
Ведомости
03:35

На субботних акциях «желтых жилетов» во Франции задержали 1726 человек, сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер. По уточненной информации МВД, которую приводит телеканал BFM TV, как минимум 1220 человек арестованы.
Ведомости03:35
с чего всё началось
Число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, передает телеканал BFM
 со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.
Газета.Ru02:35

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Более 1700 человек задержаны во Франции на акциях «желтых жилетов»

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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