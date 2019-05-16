Футбол
Салах начал переговоры с «Реалом»Советский спорт 04:17
Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может начать новый сезон в Реале, сообщает Газета.Ru со ссылкой на французский Canal+. Журналист Филипп Крайон заявил, что представители игрока приступили к переговорам с испанским клубом.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика
Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра
Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею
Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Общество
Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО
Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Игры
Heavy Rain и Beyond: Two Souls выйдут на PC летом, Detroit: Become Human – осенью. Уже открыт предзаказ
Даты релизов Heavy Rain – 24 июня (демо – 24 мая)Beyond: Two Souls – 22 июля (демо – 22 июня)Detroit: Become Human – осень (демо – летом) Жесткая сказка с интересными механиками.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Музыка
Названы победители первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 18:12
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика
Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Космос
Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи
Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.
Обновлено в 11:20
Общество
Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам
Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21