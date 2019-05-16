Футбол

Салах начал переговоры с «Реалом»Советский спорт 04:17

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах может начать новый сезон в Реале, сообщает Газета.Ru со ссылкой на французский Canal+. Журналист Филипп Крайон заявил, что представители игрока приступили к переговорам с испанским клубом.
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СМИ: «Реал» начал переговоры с представителем Салаха

Матч ТВ05:54

СМИ: Салах ведет переговоры с «Реалом»

Спорт-Экспресс05:26

Во Франции рассказали о переговорах между «Реалом» и Салахом

Газета.Ru00:31

Источник: «Реал» и Салах ведут переговоры о переходе египтянина

Sport.ru06:59

Журналист Canal+: «Между „Реалом“ и Салахом были предварительные контакты»

Sports.ru06:12

Салах начал переговоры с «Реалом»

Советский спорт04:17

Во Франции сообщили о начале переговоров между «Реалом» и Салахом

Sport24.ruвчера в 17:45
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Здоровье

Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики

Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика

Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею

Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Общество

Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Игры

Heavy Rain и Beyond: Two Souls выйдут на PC летом, Detroit: Become Human – осенью. Уже открыт предзаказ

Даты релизов Heavy Rain – 24 июня (демо – 24 мая)Beyond: Two Souls – 22 июля (демо – 22 июня)Detroit: Become Human – осень (демо – летом) Жесткая сказка с интересными механиками.
Обновлено в 11:40
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено в 08:24
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Музыка

Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено 14 мая в 18:12
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика

Путин прокомментировал вопрос вывоза московского мусора в Архангельск

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ прокомментировал вопрос о вывозе московского мусора в Архангельскую область.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Космос

Российские космонавты испытали систему получения воды из мочи

Российские космонавты на МКС испытали установку по получению технической воды из мочи.
Обновлено в 11:20
Общество

Норвегия опровергла высокий процент отказов в выдаче виз россиянам

Официальный туристический путеводитель по Норвегии (Visit Norway) опроверг информацию о сверхвысоком проценте отказов в выдаче шенгенских виз в Москве.
Обновлено в 12:21
Политика

Мэрия Екатеринбурга проведет опрос жителей о строительстве храма

Обновлено в 10:42
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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