Футбол

Во Франции сообщили, что «ПСЖ» может продать Неймара за 150 млн евроSport24.ru 05:23

Парижане могут снизить стоимость бразильца до 150 млн евро, утверждает El Pais. По данным источника, «ПСЖ» хочет закрыть вопрос с игроком, так как сам футболист твердо намерен вернуться в «Барселону», а вся эта история отрицательно сказывается на имидже клуба.
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Источник: «ПСЖ» может снизить трансферную стоимость Неймара до € 150 млн

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