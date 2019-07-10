Футбол
Во Франции сообщили, что «ПСЖ» может продать Неймара за 150 млн евроSport24.ru 05:23
Парижане могут снизить стоимость бразильца до 150 млн евро, утверждает El Pais. По данным источника, «ПСЖ» хочет закрыть вопрос с игроком, так как сам футболист твердо намерен вернуться в «Барселону», а вся эта история отрицательно сказывается на имидже клуба.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Общество
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Японские и канадские учёные с удивлением обнаружили, что изучаемый ими морской червь способен издавать звуки, да ещё и удивительно громкие.
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Медведчук считает Януковича предателем
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