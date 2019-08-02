Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибияРБК 14:34
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
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Финансы
Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях
В ходе торгов на Московской бирже курс рубля ускорил падение к доллару и евро на данных о новых санкциях против России.
Обновлено в 09:11
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале
Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено в 11:07
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено в 14:40
Общество
Август будет аномально холодным, предупредили в Гидрометцентре
На побережье Краснодарского края и в Крыму август будет традиционно жарким — температура достигнет +32 °C.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Спартак» представил четырёх новичков
Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
Обновлено в 16:57
Авто
Представлен обновленный кемпер Volkswagen California
Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Столичный медцентр закрыли после оформления кредитов на пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.
Обновлено в 21:58
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Футбол
Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы
Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.
Обновлено в 09:14
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Xiaomi представила новые «умные» часы для детей
О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
Обновлено в 16:00
Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» по буллитам
Обновлено в 13:44
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42