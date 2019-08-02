Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибияРБК 14:34
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
«Туполев» готовит замену самолету Ан-12
Российский разработчик «Туполев» заявил о намерении начать работу над созданием среднего военно-транспортного самолета, сообщают «РИА новости» со ссылкой на главу компании Александра Конюхова.
Обновлено в 04:11
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Автоспорт
Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь
Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки.
Обновлено в 08:53
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой
В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике.
Обновлено в 13:16
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Политика
Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем
Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
Обновлено в 10:15
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Моделирование продемонстрировало нам упрощенную версию того, как солнечному ветру удается преодолеть притяжение Солнца, которое (особенно на экваторе звезды) крайне сильное, - заключили ученые.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Здоровье
Диетолог Виктор Тутельян: сколько килокалорий следует употреблять при сидячей жизни?
По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
Обновлено в 13:55