Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибияРБК 14:34

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
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Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

РБК14:34

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

РИА Новости12:27

При крушении пожарного самолёта во Франции погиб пилот

RT на русском14:26

Авиакатастрофа во Франции: самолет развалился после удара о землю

Вести.Ru13:49

СМИ: на юге Франции разбился пожарный самолет

ТАСС12:34

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Газета.Ru12:28

На юге Франции разбился самолет, который тушил крупный лесной пожар

Эхо Москвы13:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
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Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера

Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".
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«Туполев» готовит замену самолету Ан-12

Российский разработчик «Туполев» заявил о намерении начать работу над созданием среднего военно-транспортного самолета, сообщают «РИА новости» со ссылкой на главу компании Александра Конюхова.
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Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Политика

Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД

В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Автоспорт

Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Культура

Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Культура

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь

Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки.
Обновлено в 08:53
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика

Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны

Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено в 05:49
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика

В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке

Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Политика

Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем

Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
Обновлено в 10:15
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги

Обновлено вчера в 14:55
Наука

В лаборатории создали искусственное Солнце

Моделирование продемонстрировало нам упрощенную версию того, как солнечному ветру удается преодолеть притяжение Солнца, которое (особенно на экваторе звезды) крайне сильное, - заключили ученые.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Здоровье

Диетолог Виктор Тутельян: сколько килокалорий следует употреблять при сидячей жизни?

По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
Обновлено в 13:55
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