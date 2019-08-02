Происшествия
Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибияИзвестия вчера в 13:54
По данным агентства ТАСС, при ударе о землю самолет развалился на несколько частей, при крушении были слышны мощные взрывы. Известно, что ранее в этот день данный самолет был задействован при тушении лесного пожара в департаменте Гар, где с начала недели горит более 500 га.
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Происшествия
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Происшествия
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Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»
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Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено вчера в 13:40
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ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
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Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
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Общество
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Обновлено 01 августа в 02:28
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
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Обновлено вчера в 08:28
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:42
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Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
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17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.
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В Красноярском крае лошадь убила 8-летнюю девочку
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В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
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Клопп: «Не понимаю, почему мы так рано начинаем сезон в АПЛ»
Чемпионат Англии стартует раньше Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.
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Еще одна потенциальная проблема, которая будет мешать работе монолитных или просто крупных квантовых компьютеров, заключается в том, что вакуум, как выразился Монро, не идеален.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Футбол
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Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
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Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:48