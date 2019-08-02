Происшествия

Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибияИзвестия вчера в 13:54

По данным агентства ТАСС, при ударе о землю самолет развалился на несколько частей, при крушении были слышны мощные взрывы. Известно, что ранее в этот день данный самолет был задействован при тушении лесного пожара в департаменте Гар, где с начала недели горит более 500 га.
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Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

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