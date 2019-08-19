Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и МакронаПроТуймазы 00:23
19 августа в Форту Брегансон состоялась официальная встреча президентов России и Франции. Она продлилась более трех часов. Перед этим главы государств провели пресс-конференцию.
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Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Американка узнала о беременности тройней во время родов
Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.
Обновлено в 00:35
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне
Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
Mercedes раскрыл цены на новые AMG A45 и CLA 45
Руководство немецкой компании Mercedes озвучило стоимость обновленных моделей AMG A45 и CLA 45.
Обновлено в 01:47
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
Обновлено вчера в 10:04
Гаджеты
HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
«Роснефти» замораживают Арктику
Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
Обновлено вчера в 18:24
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16