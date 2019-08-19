Политика

Во Франции прошли переговоры Путина и МакронаПроТуймазы 00:23

19 августа в Форту Брегансон состоялась официальная встреча президентов России и Франции. Она продлилась более трех часов. Перед этим главы государств провели пресс-конференцию.
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Как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции

RT на русскомвчера в 18:32

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

РБКвчера в 15:38

Переговоры Путина и Макрона в форте Брегансон продлились 3,5 часа

Комсомольская правдавчера в 15:16

Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

Вести.Ruвчера в 15:15

Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном

РИА Новостивчера в 14:52

Как Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отдохнули на Лазурном берегу

Коммерсантъвчера в 16:04

Официальная часть переговоров Путина и Макрона продлилась около 2,5 часа

ТАССвчера в 15:06
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Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

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Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа

Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
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Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.
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Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
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Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

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Общество

Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух

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29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Банки предупреждают об атаках на счета клиентов

Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30
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19 августа православные отмечают Преображение Господне

Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом

Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»

Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Авто

Mercedes раскрыл цены на новые AMG A45 и CLA 45

Руководство немецкой компании Mercedes озвучило стоимость обновленных моделей AMG A45 и CLA 45.
Обновлено в 01:47
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 10:04
Гаджеты

HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки

Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено вчера в 12:58
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«Роснефти» замораживают Арктику

Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля

Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Обновлено 18 августа в 23:16
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