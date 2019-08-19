19 августа в Форту Брегансон состоялась официальная встреча президентов России и Франции. Она продлилась более трех часов. Перед этим главы государств провели пресс-конференцию.

Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона

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Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.

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Армия и оружие Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.

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Транспорт Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова «Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.