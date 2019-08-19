19 августа в Форту Брегансон состоялась официальная встреча президентов России и Франции. Она продлилась более трех часов. Перед этим главы государств провели пресс-конференцию.

Происшествия Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.

Происшествия В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Авто Mercedes опубликовал цены на новые AMG A45 и CLA 45 Mercedes-AMG опубликовал цены на новые модели A45 и CLA 45, которые запускают в продажу на разных рынках мира.

Политика Путин и Макрон встретились в старинном форте Брегансон В понедельник, 19 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в форте Брегансон на Лазурном берегу, чтобы провести переговоры, передает «Интерфакс».

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.

Политика В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.

Авто Открытый McLaren станет самым лёгким в линейке марки Британцы анонсировали выход в 2020 году самого лёгкого автомобиля, когда-либо производимого фирмой McLaren Automotive.

Политика В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине» В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Транспорт Аэропорт «Гагарин» в Саратове принял первый регулярный рейс Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».

Армия и оружие Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Экономика QIWI допустил продажу «Рокетбанка» Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».

Происшествия К участнику акции 27 июля пришли с обыском по делу о «массовых беспорядках» Силовики пришли с обыском к участнику акции 27 июля Виктору Кириленко по делу о «массовых беспорядках», сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора проекта Аллу Фролову.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.

Шоу-бизнес Как Ким Кардашьян выглядит без макияжа Ким Кардашьян без макияжа Поклонники модели считают, что проблемы на ее лице - это явно не псориаз, который она все никак не может вылечить, это именно прыщи, которые обычно Ким закрашивает с помощью корректирующих средств.

Здоровье Американка узнала о беременности тройней во время родов Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.

Здоровье На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге Число случаев заражения лихорадкой денге на Филиппинах превысило 188 тысяч, 807 человек погибли, сообщает издание Philippine Star со ссылкой на данные минздрава страны.

Недвижимость Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Общество В России ускорилась убыль населения В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.

Политика Украина намерена начать поставки газа из Румынии "Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".