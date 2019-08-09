Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских временРоссийская газета вчера в 05:23
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
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Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° 00:00
с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русскомвчера в 00:08
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Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги
Газета.Ruвчера в 15:25
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