Политика

Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских временРоссийская газета вчера в 05:23

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
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Анатолий Вассерман
Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° 00:00
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