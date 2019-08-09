Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времёнRT на русском 00:08
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. С таким запросом выступил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.RT на русском01:24
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