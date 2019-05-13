Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»РИА Новости вчера в 20:56

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Армия и оружие СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.

Политика Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.

Происшествия Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.

Хоккей Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.

Общество Жара в Екатеринбурге продлится до вторника В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных "Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Здоровье Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.

Общество Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы» Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Транспорт На нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и САО ограничат движение с 15 мая В связи с реконструкцией инженерных сетей с 15 до 30 мая ограничат движение по одной полосе Пресненского Вала от дома 5 до дома 6, строения 1, а также в Столярном переулке от дома 4/29 по улице Пресненский Вал до дома 3, корпуса 13 по Столярному переулку.

Политика Россиянам упростят порядок назначения пенсий Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.

Политика СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне Обнаруженные на американской территории системы ПВО С-300 могли там оказаться благодаря Украине, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.