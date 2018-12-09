Политика

Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны
Российская газета
08:39

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заочно ответил президенту США Дональду Трампу, который ранее стал давать Елисейскому дворцу советы о том, как справиться с беспорядками, охватившими республику.
Российская газета08:39

Подробнее о событии

Ущерб, нанесенный Парижу в четвертый день протестов, не такой серьезный, как неделю назад

Эхо Москвы10:09

Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции

РБК09:41

МИД Франции резко ответил Трампу на советы о протестах

Росбалт08:59

Макрон и Ле Дриан призвали Трампа не вмешиваться в дела Франции

Вести.Ru08:40

Глава МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться в дела страны

РИА Новости08:20

В Париже призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции

ТАСС08:00

Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику Франции

RT на русском07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

Нарышкин рассказал историю знакомства с Путиным

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин познакомился с российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году.
Обновлено в 10:41
Политика

Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря

Обновлено в 10:30
Политика

Американского посла вызвали в МИД Китая

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому сделал представление в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:47
Политика

В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на выборах в парламент

Обновлено в 10:37
Политика

СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции

Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».
Обновлено в 09:27
Политика

Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за мигрантов

Партия "Реформаторское движение", возглавляемая премьером, одобрила подписание Бельгией Миграционного пакта ООН.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Силовики перебросили в Донбасс большое количество БПЛА, заявили в ДНР

Обновлено в 10:36
Политика

Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 10:28
Политика

Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создаваемая "единая поместная церковь" на Украине строится на злобе и ненависти, а потому не может быть "от Бога".
Обновлено в 10:21
Политика

Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:32
Политика

Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Глава женералитата Каталонии Ким Торра начал в воскресенье, 9 декабря, 48-часовую голодовку в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении.
Обновлено в 10:12
Политика

Российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

Российские эксперты по авиабезопасности прибыли в Египет для проверки уровня защищенности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля

Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 08:51
Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Обновлено в 10:01
Политика

США призывают создать на Украине антикоррупционный суд

Посольство США на Украине настаивает на необходимости создать Высший антикоррупционный суд.
Обновлено в 09:33
ещё по теме
Жан-Ив Ле Дриан
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Министр обороны Франции в кабинетах Жана-Марка Эро, Мануэля Вальса, Бернара Казнёва с 16 мая 2012 года по 17 мая 2017 года. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции с 17 мая 2017 года в кабинете Эдуара Филиппа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное