Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Читать в источнике
Комментировать570
с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русском00:08

Подробнее о событии

Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

ФАН06:38

Вассерман отреагировал на призыв французского депутата о выплате облигаций царских времен

Телеканал 360°13:06

Заплатит ли Россия Франции миллиарды евро по царским долгам

Московский Комсомолец10:51

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

РИА Новости08:32

Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги

Газета.Ru15:25

Во Франции потребовали решить вопрос по займам Российской империи

РБК05:22

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

RT на русском01:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Американский журнал назвал лучший советский военный самолет

Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

Обновлено в 15:52
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Спорт

Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Авто

Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport

В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12
Политика

Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД

Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Здоровье

Онколог назвал семь признаков развития рака

Научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин в интервью изданию «Профиль» перечислил основные признаки развития рака.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

КНДР произвела запуск двух ракет

Обновлено в 17:47
Кино

Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Волейбол

Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»

Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено в 14:43
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Культура

Lego выпустит набор к 25-летию сериала «Друзья»

Компания Lego выпустит конструктор, посвященный сериалу «Друзья». Об этом сообщается на сайте производителя.
Обновлено в 03:01
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Авто

Представлен автобус МАЗ нового поколения

Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:49
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика

ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Обновлено в 10:22
Происшествия

Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол

«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек

Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное