Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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Политика

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Политика

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Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
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Гаджеты

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Обновлено в 10:32
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Обновлено вчера в 23:22
Наука

Ученые придумали, как остановить развитие рака легких

Обновлено в 04:56
Общество

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Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
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Шоу-бизнес

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Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Стало известно, что чувствует человек перед смертью

Никто до сих пор не знает, что именно испытывает человек в момент смерти.
Обновлено в 02:44
Политика

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В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество

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В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
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Происшествия

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МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

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В перинатальном центре Рязани родились тройняшки

Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
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Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

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