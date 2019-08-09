Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14
Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:38, Вашингтон
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