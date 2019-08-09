Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

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