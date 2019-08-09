Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
RT на русском00:08

Подробнее о событии

Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги

ФАН06:38

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

РИА Новости08:32

Эксперт прокомментировал призыв французского депутата разрешить вопрос российских займов царских времён

RT на русском09:06

Вассерман ответил на требования Франции вернуть долги царской России

Экономика сегодня07:46

Депутат напомнил Франции, что Россия не брала обязательств царских времен

Телеканал 360°10:23

Вассерман заявил, что Франции придется заплатить больше, если Россия вернет царские долги

Народные новости07:27

Французский депутат требует от России расплатиться по царским долгам

Газета.Ru06:27
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Авто

Определен рейтинг самых популярных внедорожников дороже 5 млн рублей

Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Екатеринбурге погиб рабочий после падения на него кабины лифта

Рабочий лифтовой службы погиб в Екатеринбурге после падения на него кабины лифта.
Обновлено в 09:53
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП

19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
Обновлено в 10:46
Происшествия

При новых взрывах под Ачинском пострадали пять человек

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Архангельске вырос спрос на йод

В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку

В Петербурге против двух сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело о получении взятки (пункты а, в части 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 08:57
Происшествия

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

Обновлено в 10:02
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Авто

Представлен автобус МАЗ нового поколения

Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Культура

Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья»

Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.
Обновлено в 10:17
Общество

ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Политика

ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Гендиректором омского «Авангарда» назначили Сергея Белых

Накануне, 8 августа, гендиректором ХК «Авангард» был назначен Сергей Белых.
Обновлено в 01:58
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Экономика

Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:59
Общество

Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы

Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.
Обновлено в 08:44
Общество

В Австралии выбрали самую милую коалу континента

Обновлено в 03:33
Экономика

ФАС оштрафовала «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет.
Обновлено в 03:59
Политика

Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
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