Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия В Екатеринбурге погиб рабочий после падения на него кабины лифта Рабочий лифтовой службы погиб в Екатеринбурге после падения на него кабины лифта.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.

Происшествия 19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП 19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.

Происшествия В Архангельске вырос спрос на йод В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.

Происшествия В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку В Петербурге против двух сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело о получении взятки (пункты а, в части 5 статьи 290 УК РФ).

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Политика 20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.

Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Культура Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья» Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.

Общество ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.

Политика Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Экономика Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».

Общество Минкультуры предлагает запретить пронос своей еды в кинозалы Министерство культуры РФ по просьбе представителей киноиндустрии подготовило поправки в действующий федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", запрещающие доступ в залы с едой и напитками.

Экономика ФАС оштрафовала «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.