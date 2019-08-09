Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Кино Крус пришла на премьеру нового фильма Альмодовара в перьях Актриса Пенелопа Крус вышла на красную дорожку на лондонской премьере фильма "Боль и слава" испанского режиссера Педро Альмодовара, сообщает W Magazine.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Политика Лукашенко попросил спецслужбы прослушивать граждан «цивилизованно» Президент Белоруссии побывал на объекте правительственной связи КГБ Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь в пятницу, 9 августа, с представителями спецслужб республики, обратил внимание, что прослушку граждан нужно вести "цивилизованно", не нарушая свободу их общения и не допуская утечек информации.

Общество Полпред Президента в УрФО вручил зауральцам государственные награды Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.

Общество Пронос еды в кинотеатры хотят запретить В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Происшествия Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус", который следовал рейсом из Бари в Москву, прошел через украинское воздушное пространство.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Общество В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Политика Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова "Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Происшествия СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.

Политика 20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.

Футбол Стали известны расходы английских клубов на трансферы Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.