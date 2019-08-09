Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru вчера в 09:14
Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Читать в источнике
Оценить765
Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° 00:00
с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русскомвчера в 00:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Сотрудник РАН прокомментировал призыв французского депутата вернуть царские долги
Газета.Ruвчера в 15:25
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено в 17:19
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено в 12:13
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Кино
Пять забытых героев кинобоевиков
Главный "шаолинец" хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в "Неудержимых", но, похоже, сниматься больше не будет.
Обновлено в 18:00
Наука
Ученые: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено в 02:23
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Обновлено в 15:13
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Обновлено в 16:00
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»
По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
Обновлено вчера в 00:15
Космос
Аппарат Curiosity зафиксировал многослойный валун на Марсе
Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Curiosity изучает Марс с 2012 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08