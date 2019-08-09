Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долгиBFM.ru 09:14
Некоторые вкладчики получили прибыль, но многие остались ни с чем после того, как в 1918 году советская власть издала декрет, аннулирующий государственные займы царских времен. В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 10:47
Волейбол
Россия обыграла Мексику в трёх партиях в олимпийском отборе
Понятно, что Саммельвуо хотел в официальном матче посмотреть на тех игроков, с которыми начал работать только с 22 июля, когда команда собралась в Новогорске на подготовку к олимпийскому отбору.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Наука
В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес
Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено в 07:54
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено в 19:08
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Пограничный катер США обстреляли со стороны Мексики
Со стороны Мексики произвели обстрел американского пограничного катера.
Обновлено в 16:05
Экономика
«ФЭС-Агро» в I полугодии увеличила выручку на 39%, до 5,3 млрд рублей
"ФЭС-Агро", крупный дистрибутор семян, средств защиты растений и микроудобрений, в первом полугодии этого года получил выручку в размере 5,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24