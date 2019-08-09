Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долгиРИА Новости 19:23

В 1997 году Россия заключила с Францией договор, по которому рассчиталась с долгами времен империи. Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергея Федорова, этот документ окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.
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с чего всё началось

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.
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Во Франции предложили России вернуть царские долги

РИА Новости19:23

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Телеканал 360°13:06

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RT на русском01:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
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В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
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Позднее в городе Дейтон в Огайо 24-летний молодой человек убил девятерых и ранил 27 человек, его самого застрелила полиция.
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В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
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Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
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"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
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Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

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Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
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В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
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