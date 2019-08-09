Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долгиРИА Новости 19:23
В 1997 году Россия заключила с Францией договор, по которому рассчиталась с долгами времен империи. Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергея Федорова, этот документ окончательно решил вопрос на уровне правительств двух стран.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России ликвидировали 47 лесных пожаров за сутки
Обновлено 06 августа в 20:43
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
Обновлено в 09:46
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика
Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова
"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Стрелок из Техаса назвал своей целью мексиканцев
Позднее в городе Дейтон в Огайо 24-летний молодой человек убил девятерых и ранил 27 человек, его самого застрелила полиция.
Обновлено в 15:59
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено в 06:54
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Космос
Этот скафандр следующего поколения может защитить астронавтов на Луне и Марсе
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено в 13:11
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus
Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено в 10:36
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12