Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времёнRT на русском 00:08
Вопрос был окончательно урегулирован Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён.
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с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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