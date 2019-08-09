Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Вопрос был окончательно урегулирован Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён.

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

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