Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времёнRT на русском 00:08
Вопрос был окончательно урегулирован Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён.
Читать в источнике
Оценить198
с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском00:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Лиза Галкина высказала личное мнение о диетах
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Приятели зарезали девушку и выбросили труп в окно в Ленобласти
Позже стало известно, что тело выбросили в окно квартиры. Эксперты осмотрели погибшую и выяснили, что ее зарезали ножом.
Обновлено в 04:32
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.
Обновлено вчера в 05:52
Религия
Завтра православная Церковь вспоминает Великомученика Пантелеимона
Торжественное богослужение в память о целителе состоится сегодня. Всенощное бдение пройдет в храме вмч.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»
Обновлено в 04:00
Политика
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Расследование поставок на оборонный завод китайских станков под видом отечественных начало Управление ФСБ по Пермскому краю, 9 августа сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:47
Кино
Шайа ЛаБаф в роли собственного отца: Вышел трейлер фильма «Лапочка»
Обновлено вчера в 09:30