Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.

с чего всё началось

Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Во Франции потребовали от России деньги за царские «долги»

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