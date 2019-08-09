Политика
Во Франции потребовали долги царской РоссииRuposters.ru 09 августа в 04:43
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет. В своем письме он напомнил, что "внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег".
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Если французов не устраивает последнее соглашение на эту тему, то мы можем вернуться к первому варианту: то есть мы выплатим им долги, а они нам — ущерб от их действий, который существенно превышает сумму задолженности по царским облигациям.
— Анатолий Вассерман, журналистТелеканал 360° вчера в 00:00
с чего всё началось
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT.RT на русском09 августа в 00:08
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Вассерман: Франции придется платить больше, если Россия вернет ей царские долги
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