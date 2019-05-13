Политика
Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»RT на русском вчера в 21:55
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европейском парламенте», — заявил Меланшон. По его мнению, европейцы «не заинтересованы в том, чтобы продолжать усиливать напряжённость» с Россией.
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Глава левой партии Франции призвал ЕС прекратить давление на Россию
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Аксенов исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском
Глава Республики Крым Сергей Аксенов не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины.
Обновлено в 00:32
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Reuters: Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков
В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
С понедельника, 13 мая, Владимир Путин начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые пройдут в новом формате.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.
Обновлено в 00:04
Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка "Москва-сити" на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Секрет оказался прост.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Ирбите рухнула стена жилого дома
В городе Ирбит Свердловской области обрушилась стена двухэтажного жилого дома, построенного еще в 1880 году.
Обновлено в 01:17
Общество
Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить
Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Амстердам вводит запрет на бензиновые и дизельные автомобили
Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому через 11 лет будет введен полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы
По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
ИИ спонтанно разработал человеческий подход к цифрам
Виртуальные ведущие провели в эфире 10 тыс. минут В новом исследовании глубокая нейронная сеть, которая была подготовлена для простого визуального обнаружения объектов, спонтанно разработала человеческую числовую логику.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Транспорт
Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая
В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43