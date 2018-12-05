Политика

Секрет международного успеха Путина раскрыла французская газета
Экономика сегодня
вчера в 22:36

Великолепное образование российского президента Владимира Путина является ответом на вопрос, почему Россия на протяжении многих лет выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов. Так считает французская газета Figaro.
Экономика сегоднявчера в 22:36
с чего всё началось
После вторжения в Грузию в 2008 году Россия, похоже, побеждает в большинстве международных геополитических конфликтов, замечает эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар на страницах Le Figaro
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BFM.ruвчера в 03:41

Подробнее о событии

В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Взгляд.ру11:50

Французские СМИ назвали важный фактор международного успеха Путина

Газета.Ru05:43

Французские СМИ раскрыли главную причину мирового успеха Путина

URA.Ruвчера в 23:27

Французская газета назвала важный фактор международного успеха Путина

Известиявчера в 22:14

Французская газета раскрыла важный фактор международного успеха Путина

РИА Новостивчера в 20:33

«Против умелого стратега стоят ничего не смыслящие политики»: Le Figaro объяснила, в чем сила Путина

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18

Обзор инопрессы. Знание географии — залог успехов Путина

BFM.ruвчера в 03:41
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика

Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:08
Политика

Украина предложила России обмен заключенными

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук предложил российской стороне обмен заключенными по формуле "42 на 89".
Обновлено в 13:55
Политика

СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене

Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено в 14:08
Политика

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 14:03
Политика

Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено в 14:07
Политика

Гройсман допустил досрочную отмену военного положения на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил возможности досрочно снять действие военного положения в нескольких областях страны.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Украина провела испытания ракет на Черном море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет.
Обновлено в 13:57
Политика

МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии

Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Обновлено в 12:56
Политика

Еврокомиссия опубликовала план по борьбе с дезинформацией из России

Документ опубликовали на сайте Еврокомиссии в среду, 5 декабря.
Обновлено в 13:40
Политика

Украина потребовала провести встречу в «будапештском формате»

Украинский МИД потребовал провести срочные консультации в формате Россия, Украина, Великобритания, США после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:05
Политика

Посол Саудовской Аравии вернулся в США

Обновлено в 13:35
Политика

Кредит доверия: для чего Николас Мадуро приехал в Россию

Глобальный кризис Предыдущая встреча двух президентов состоялась в октябре 2017 года, когда Николас Мадуро приезжал в Москву для участия в Российской энергетической неделе.
Обновлено в 13:58
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Кипра обострение ситуации в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Кипра Никосом Христодулидисом обострение ситуации в Средиземноморском регионе.
Обновлено в 13:39
Политика

СМИ рассказали о возможных обвинениях против бойфренда Марии Бутиной

Бойфренду арестованной в США россиянки Марии Бутиной Полу Эриксону могут предъявить такие же обвинения, которые были выдвинуты ранее против нее.
Обновлено в 14:08
Политика

Надежда Савченко снова объявила голодовку

Обновлено в 12:52
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