Политика

Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в НормандиюLenta.ru 08:36

Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
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Почему Путина не пригласили на празднования в Нормандию, объяснила Франция

Газета.Ru10:20

Франция подтвердила, что не приглашала Путина на годовщину высадки в Нормандию

Взгляд.ру06:06

Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

Lenta.ru08:36

Франция подтвердила, что Путина не приглашали в Нормандию

Росбалт07:40

Путин и Зеленский не приглашены на юбилей высадки в Нормандии

News.ru10:23

Во Франции объяснили, почему не пригласили Путина на празднества в Нормандию

Московский Комсомолец08:52

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

РБК05:44
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Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Футбол

Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы

Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Происшествия

Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»

Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи

Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

Обновлено в 05:13
Финансы

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Хоккей

Стал известен состав звеньев сборной России на игру ЧМ со Швецией

Последнее изменение в составе сборной России тренерский штаб сделал перед игрой со Швейцарией (3:0). Нападающий Кирилл Капризов был переведен в звено Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, где заменил Александра Барабанова.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»

Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Общество

Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»

Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 06:10
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
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Смартфоны Huawei отключают от Android и Google

Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Экономика

ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru

Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
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Регион и историческая область на северо-западе Франции и ближайшей части Англии. Образован 1 января 2016 года слиянием регионов Верхняя и Нижняя Нормандия. Известен своей историей, фермами, яблочными плантациями и молочной промышленностью, в первую очередь сырами: Камамбер, Ливаро и Пон-л’Эвек.
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Французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Гавр, премьер-министр Франции с 15 мая 2017 года.
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