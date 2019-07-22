Как оказалось, подводная лодка находилась неподалеку от Тулона — базы военно-морских сил Франции — на глубине 2370 м. «Минерва» затонула во время выполнения учебного задания, на борту находились 52 человека.

Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад

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