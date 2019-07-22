Происшествия

Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назадДилетант 12:22

Как оказалось, подводная лодка находилась неподалеку от Тулона — базы военно-морских сил Франции — на глубине 2370 м. «Минерва» затонула во время выполнения учебного задания, на борту находились 52 человека.
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Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад

Интерфакс08:01

Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

РБК06:55

Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

RT на русском05:19

Во Франции нашли подлодку, затонувшую полвека назад вместе с членами экипажа

Новая газета06:19

У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

РИА Новости05:30

Французы нашли затонувшую полвека назад подлодку

Телеканал 360°06:21

Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад

ТАСС04:58
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:23, Вашингтон
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

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