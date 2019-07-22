Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назадДилетант 12:22
Как оказалось, подводная лодка находилась неподалеку от Тулона — базы военно-морских сил Франции — на глубине 2370 м. «Минерва» затонула во время выполнения учебного задания, на борту находились 52 человека.
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Футбол
«Спартак» заинтересовался бывшим футболистом «Манчестер Сити»
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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
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Летевший в Турцию самолет вернулся в Москву из-за отказа двигателя
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Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
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