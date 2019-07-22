Как оказалось, подводная лодка находилась неподалеку от Тулона — базы военно-морских сил Франции — на глубине 2370 м. «Минерва» затонула во время выполнения учебного задания, на борту находились 52 человека.

Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад

Политика Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.

Технологии Etsy покупает самый известный онлайновый рынок музыкальных инструментов и оборудования Компания Etsy, известная торговая площадка для продажи уникальных изделий и предметов прикладного искусства, подписала окончательное соглашение о приобретении Reverb Holdings — частной торговой площадки, где продаются новые, бывшие в употреблении и старинные музыкальные инструменты и оборудование.

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами» Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».

Политика Трамп предложил стать посредником в споре между Индией и Пакистаном Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Политика Медведев освободил замруководителя Ростуризма от должности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Николая Королева от должности заместителя руководителя Росутризма по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Финансы Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Спорт Чемпион мира по плаванию: 99% участников ЧМ поддерживают Хортона Двукратный чемпион мира австралиец Митч Ларкин рассказал, что гордится своим соотечественником Маком Хортоном, который отказался пожимать руку на пьедестале китайцу Сунь Яну.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Политика Будут казнить: иранские силовики арестовали 17 шпионов ЦРУ Сенатор поддел британцев По информации иранских силовиков, арестованные работали на Центральное разведывательное управление США.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.