Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назадДилетант 12:22
Как оказалось, подводная лодка находилась неподалеку от Тулона — базы военно-морских сил Франции — на глубине 2370 м. «Минерва» затонула во время выполнения учебного задания, на борту находились 52 человека.
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