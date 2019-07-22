Происшествия
Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодкуРБК 06:55
Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в своем Twitter.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Общество
В России откроют на заводах филиалы колоний для заключённых
В России отныне разрешено организовывать филиалы исправительных колоний при крупных предприятиях - в местах, где для заключенных найдётся работа.
Обновлено в 06:08
Экономика
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК
В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе.
Обновлено в 03:13
Авто
Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Компания Xiaomi в этом году впервые попала в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, который составляет издание Fortune, используя в качестве критерия сведения о выручке компании.
Обновлено в 00:31
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой»
Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.
Обновлено в 08:22
Авто
Показан второй внедорожник марки Genesis
Второй внедорожник марки был не так давно замечен на автовозе где-то в Корее.
Обновлено в 06:26
Авто
За 6 месяцев в РФ стало на 74 автодилера меньше
На текущий момент в России насчитывает 3 376 официальных дилерских центров, специализирующихся на продаже и обслуживании автомобилей.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Москве на концерте Metallica задержали мужчину в федеральном розыске
Во время концерта группы Metallica в Москве полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем
Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00
Экономика
Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей.
Обновлено в 08:21