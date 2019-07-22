Происшествия

Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодкуРоссийская газета 08:23

В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve. Об этом сообщила глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.
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Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад

Интерфакс08:01

У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

РИА Новости05:30

Французы нашли затонувшую полвека назад подлодку

Телеканал 360°06:21

Во Франции нашли подлодку, затонувшую полвека назад вместе с членами экипажа

Новая газета06:19

Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

РБК06:55

Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

RT на русском05:19

Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад

ТАСС04:58
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Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
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«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы

В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
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Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов

Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Происшествия

На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Политика

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Политика

NASA поселит американских астронавтов на Луне

Правительство озвучило и конкретные сроки: вернуть американских астронавтов на Луну поручено до 2024 года.
Обновлено в 05:18
Энергетика

«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»

В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Футбол

Калошин рассказал, когда VAR может работать на всех матчах РПЛ

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, когда система начнёт работать на всех матчах Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:53
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Технологии

Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

Обновлено в 08:38
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец

Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД

Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак

Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Политика

Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе

Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Политика

Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов

По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Единоборства

Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22
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