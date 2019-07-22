Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодкуРоссийская газета 08:23
В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve. Об этом сообщила глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы
В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун». Первую игру «красно-белые» проведут на выезде.
Обновлено в 08:19
Политика
Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину
В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Политика
NASA поселит американских астронавтов на Луне
Правительство озвучило и конкретные сроки: вернуть американских астронавтов на Луну поручено до 2024 года.
Обновлено в 05:18
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Футбол
Калошин рассказал, когда VAR может работать на всех матчах РПЛ
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, когда система начнёт работать на всех матчах Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 09:53
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец
Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Бывший гендиректор Антипинского НПЗ может скрываться за границей
Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 35 млн рублей, может скрываться за границей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управления СК по Тюменской области.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак
Известный режиссер Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальные отношения.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин отменил санкции в отношении Эритреи
Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Единоборства
Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд
Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22