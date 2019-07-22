В 45 км от французского Тулона на глубине 2370 м в Средиземном море нашли подлодку «Минерва», которая исчезла в январе 1968 года. Об этом сообщает министерство обороны Франции. По данным ВВС, Обнаружить субмарину смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании.

Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку

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