Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два годаREGNUM вчера в 23:02
Многие французские бизнесмены, отметил он, интересуются возможностями инвестиций в Крыму. Однако они опасаются, что попадут под ограничения со стороны властей Франции. Если Москве и Киеву удастся наладить мирный диалог, санкции против РФ будут отменены.
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Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне
Московский Комсомолецвчера в 20:05
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Происшествия
Жуткие кадры ДТП во Владивостоке, где погиб один человек
Обновлено в 00:56
Общество
В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С
Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено вчера в 00:52
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
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Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24
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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено вчера в 18:28
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Футбол
Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»
Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие
Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига
В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Общество
Удачные метры: кто и почем покупает загородное жилье в Крыму
РИА Новости Крым выяснил у местных агентов рынка, кто, где и почем покупает в РК дома для жизни и отдыха.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Япония удвоит дальность противокорабельных ракет
Обновлено вчера в 23:07
Кино
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Кино
Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено вчера в 12:28
Наука
Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов
Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.
Обновлено 26 апреля в 08:52
Гаджеты
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Технологии
Партнёр Интерпола проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Авто
Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока
Обновлено вчера в 16:51
Хоккей
Голкипер «Каролины» Макелинни признан первой звездой дня в НХЛ
На 27-й минуте второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) Макелинни заменил травмированного Петра Мразека и отразил все 17 бросков по своим воротам.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
150 человек оказались в опасной зоне из-за обвала берега
В бурятском поселке Сотниково более 150 человек оказались в опасности после обвала грунта на берегу реки Селенга.
Обновлено в 00:21
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Еврокомиссар выступил за вступление балканских стран в Евросоюз
Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выступил за приём балканских стран в состав Европейского союза.
Обновлено в 02:12