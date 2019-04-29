Политика

Во Франции надеются на снятие с России санкций через два годаREGNUM вчера в 23:02

Многие французские бизнесмены, отметил он, интересуются возможностями инвестиций в Крыму. Однако они опасаются, что попадут под ограничения со стороны властей Франции. Если Москве и Киеву удастся наладить мирный диалог, санкции против РФ будут отменены.
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Вопрос снятия санкций с России поднимут на общеевропейском уровне

РЕН ТВвчера в 22:12

В парламенте Франции хотят обсудить вопрос о снятии антироссийских санкций

Life.ruвчера в 20:52

Французские европарламентарии намерены обсудить снятие санкций с РФ

Известиявчера в 20:02

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 20:06

Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне

Московский Комсомолецвчера в 20:05

«Известия»: во Франции хотят обсудить вопрос снятия санкций с РФ на общеевропейском уровне

ТАССвчера в 19:44

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

РБКвчера в 20:15
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Происшествия

Жуткие кадры ДТП во Владивостоке, где погиб один человек

Обновлено в 00:56
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

Обновлено вчера в 00:52
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 02:29
Футбол

Агент Рабио: «Президент „ПСЖ“ отравил команду ядом и разбил ее»

Мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио Вероника подвергла критике президента парижского клуба Нассера аль-Хелаифи.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Наука

OpenAI научила нейросеть создавать музыку

Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие

Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига

В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Общество

Удачные метры: кто и почем покупает загородное жилье в Крыму

РИА Новости Крым выяснил у местных агентов рынка, кто, где и почем покупает в РК дома для жизни и отдыха.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Япония удвоит дальность противокорабельных ракет

Обновлено вчера в 23:07
Кино

Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.
Обновлено в 03:10
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено вчера в 12:28
Наука

Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов

Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.
Обновлено 26 апреля в 08:52
Гаджеты

Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Технологии

Партнёр Интерпола проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Авто

Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока

Обновлено вчера в 16:51
Хоккей

Голкипер «Каролины» Макелинни признан первой звездой дня в НХЛ

На 27-й минуте второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) Макелинни заменил травмированного Петра Мразека и отразил все 17 бросков по своим воротам.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге

По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

150 человек оказались в опасной зоне из-за обвала берега

В бурятском поселке Сотниково более 150 человек оказались в опасности после обвала грунта на берегу реки Селенга.
Обновлено в 00:21
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Еврокомиссар выступил за вступление балканских стран в Евросоюз

Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан выступил за приём балканских стран в состав Европейского союза.
Обновлено в 02:12
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Тьерри Мариани
Французский политик
Французский политик, бывший депутат от департамента Воклюз, бывший министр транспорта, в настоящее время депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны СНГ, большинство стран Азии, Австралию и Океанию.
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