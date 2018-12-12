Профессиональная французская футбольная лига сообщила, что еще два матча чемпионата Франции будут перенесены из-за акций протестов желтых жилетов.

Два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

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