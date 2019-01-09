Происшествия
Во Франции истребитель пропал с радаров
Во Франции истребитель пропал с радаровГазета.Ru09:12
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши. Он пропал с радаров во время пролета над горами Юра.
Газета.Ru09:12
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Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Анатолий Лукьянов стал известен широкой публике весной-летом 1989 года, когда появился в президиуме Первого съезда народных депутатов СССР рядом с Михаилом Горбачевым, на тот момент генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Финансы
ЦБ перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено в 15:35
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели пяти британских военных в Сирии
Пятеро военнослужащих Великобритании погибли, еще несколько пострадали в сирийской провинции Дейр-эх-Зор, попав под обстрел со стороны террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 15:28
Технологии
IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек
В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Политика
Трамп назвал потерей времени встречу с лидерами демократов
Президент США Дональд Трамп назвал потерей времени свою встречу с лидерами демократов в конгрессе США по вопросу безопасности границ, из-за которого блокируется принятие нового бюджета.
Обновлено в 15:56
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено в 11:37
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено в 15:35
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Обновлено в 09:56
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено в 12:22
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с клубом НХЛ
Обновлено в 04:47
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 13:41
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов
«Почта России» начала взимать пошлины с покупателей онлайн-магазинов. Как пишет «Коммерсантъ», пилотный проект стартует сегодня, 9 января.
Обновлено в 07:06
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не смогли удалить приложение Facebook
Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.
Обновлено в 10:26
Политика
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Глушакову грозит уголовное дело за избиение жены
Полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову грозит уголовная ответственность из-за избиения жены Дарьи.
Обновлено в 15:03
Политика
Россия остановила транзит газа через Литву
Транзит газа в Калининградскую область через территорию Литвы временно прекращен в связи с пуском построенного СПГ-терминала, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено в 02:30
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18