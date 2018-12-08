Происшествия

Число задержанных протестантов во Франции превысило 950 человек
Телеканал 360°
12:01

Более 76 тысяч человек вышли 8 декабря на улицу во время протестных акций во Франции. Полиция задержала более 950 человек, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал BFMTV. Источники телеканала сообщают о том, что свыше 720 задержанных протестантов были арестованы.
Телеканал 360°12:01

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Число задержанных протестантов во Франции превысило 950 человек

Телеканал 360°12:01

Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человек

REGNUM11:58

СМИ: МВД Франции более чем в два раза занизил число участников протестов

Красная весна11:40

Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек

РИА Новости10:52

Число задержанных участников движения «жёлтых жилетов» превысило 700 человек

SM News12:19
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Происшествия

Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек

Обновлено в 17:59
Происшествия

Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

Пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи на Сиреневом бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Кубани

Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 16:49
Происшествия

Самолет из Израиля сел в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажира

Направлявшийся из Тель-Авива в Москву самолет с 91 пассажиром на борту совершил экстренную посадку в 16:20 мск в аэропорту Ростова-на-Дону "Платов".
Обновлено в 15:30
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

Обновлено в 15:20
Происшествия

Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
Обновлено в 17:24
Происшествия

СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области

Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов. ю Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия

В Риге задержали россиянина, объявленного в международный розыск

Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев в пятницу вечером был задержан полицией Латвии около посольства США в Риге, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщила РИА Новости в субботу его адвокат Имма Янсоне.
Обновлено в 17:59
Происшествия

В Крыму иномарка врезалась в дерево, четыре человека погибли

Вечером в субботу, 8 декабря, в Крыму иномарка врезалась в дерево. В результате аварии четыре человека погибли, один получил травмы.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Ударивший ученика сочинский учитель уволен

Обновлено в 17:25
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено в 15:26
Происшествия

В Домбае эвакуировали 12 туристов из остановившейся канатной дороги

Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов из остановившейся над склоном канатной дороги в Домбае, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В Челябинске пытались скрыть факт ДТП с участием школьницы на Mercedes

Обновлено в 17:12
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске

В ГУ МВД по Ростовской области порталу заявили, что в связи с произошедшим начата проверка.
Обновлено в 12:35
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