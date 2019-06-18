Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля ПлатиниREGNUM 04:37

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
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«Бывший президент УЕФА и экс легендарный номер 10 сборной Франции был помещен под стражу Управлением антикоррупционной судебной полиции Нантер в рамках расследования спорного вручения Кубка мира Катару в 2022 году», – сообщает 18 июня французское издание Mediapart
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