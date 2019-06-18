Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля ПлатиниREGNUM 04:37

с чего всё началось

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

Происшествия Сильный ветер унес в лес батут с детьми в Англии В графстве Йоркшир (Соединенное Королевство) сильный ветер унес в лес батут с детьми. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Футбол «Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде "Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Авто Обновленный Subaru Outback получил российский ценник Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

Энергетика Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

Армия и оружие Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.

Политика Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Общество Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.

Экономика Utair планирует продать 50%-ную долю в UTG Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом.

Спорт В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга По словам Богаратова, в Чувашии проводится большой объём профилактической работы в части применения допинга и нарушения антидопинговых процедур.

Футбол «Реал» сообщил дату презентации Родриго Мадридский «Реал» сообщил дату презентации новичка клуба — бразильского нападающего Родриго Гоиса.

Авто Марку Hummer возродят ради электрокаров Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.

Происшествия Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Армия и оружие Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.

Спорт Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Политика Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.