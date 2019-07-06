ЧП произошло в торговом центре в населенном пункте Плантейшен, расположенном к северу от Майами. Взрыв был такой силы, что обломки здания разлетелись более чем на 90 м. По данным ABC News, пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы.

В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

Футбол Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.

Армия и оружие В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона 5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Наука В Китае найдены древние деформированные черепа Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.

Шоу-бизнес Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

Происшествия Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.

Политика Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.

Политика Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.

Политика Зеленский озадачил украинцев странными гримасами Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествия Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье Принятия закона о противодействии насилию в семье и рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции намерена добиваться уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает 6 июля пресс-служба омбудсмена.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Политика Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Политика Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Политика В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного» Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.