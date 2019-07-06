Происшествия
В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центреИзвестия 13:55
ЧП произошло в торговом центре в населенном пункте Плантейшен, расположенном к северу от Майами. Взрыв был такой силы, что обломки здания разлетелись более чем на 90 м. По данным ABC News, пострадали как минимум 20 человек, двое получили тяжелые травмы.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:17, Вашингтон
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены
Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
Обновлено в 18:52
Общество
Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье
Принятия закона о противодействии насилию в семье и рассмотрения вопроса о ратификации Стамбульской конвенции намерена добиваться уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает 6 июля пресс-служба омбудсмена.
Обновлено в 15:55
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Общество
Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу
Обновлено в 07:46
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49