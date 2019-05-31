Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29

с чего всё началось

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Кино Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Политика Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области. Должность занял Егор Ковальчук.

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Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.

Происшествия В Индии пропал с радаров военный самолет Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

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Общество Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

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