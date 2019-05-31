Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.
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с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи
 из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.
Инфорос04:59

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Родственники сообщили о смерти заключенного Ливенской колонии. Они узнали об этом от третьих лиц

Орловские новости07:52

В орловской колонии уволят всех причастных к воровскому пиру

Российская газета04:51

ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

ТАССвчера в 04:59

Во ФСИН назвали «крысами» сотрудников колонии, где заключённые устроили банкет

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РИА Новостивчера в 12:40

Начальника колонии накажут за пир криминального авторитета

URA.Ruвчера в 11:40

Из ФСИН уволят «крыс» и «предателей» после банкета в орловской колонии

Интерфакс03:51
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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